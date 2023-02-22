DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 22 Şubat? - Kahramanmaraş, Hatay depremi son dakika haberleri

DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde kaydedilen depremlerin üzerinden 17 günün geçmesiyle deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları, yerini enkaz kaldırma çalışmalarına bıraktı. Bölgede mevsim koşulları sebebiyle ölüm sayısı artarken Kahramanmaraş merkezli deprem, merkez üssünün yanısıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da da yıkıcı etkiler doğurdu. Depremin 15. gününde Hatay'da 3 dakika arayla kaydedilen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki sarsıntı ise, Kahramanmaraş depremlerinde zarar gören binaların yıkılmasına ve asrın felaketinde bilançonun ağırlaşmasına neden oldu. AFAD, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı etkileyen depremlerin ardından ölü ve yaralı sayısını güncellerken deprem bölgelerinde son durumu ve son dakika gelişmelerini haberimizde derledik...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU 22 ŞUBAT?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi.

Felaketin üstünden iki hafta geçerken arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay haricindeki illerde durduruldu. AFAD tarafından son veriler 21 Şubat 2023 Salı günü saat 17.07'de açıklandı. Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetti.

HATAY DEPREMİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU 22 ŞUBAT?

20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 16,74 kilometre olarak belirlenen sarsıntı, çevre illerden ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde de hissedildi. 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD tarafından Hatay, Mersin ve Antalya için yapılan tsunami uyarısı kısa bir süre sonra geri çekildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 294 kişinin yaralandığını bildirdi. Sezer, 21 Şubat 2023 Salı günü saat 10.30'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Hatay ilimizin Defne ilçesinde meydana gelen depremde altı vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 294 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgede arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.''

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklandı. Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

147 BİNDEN FAZLA DEPREMZEDE TAHLİYE EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edildi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi.

KONUTU HASAR GÖREN HERKESE MADDİ DESTEK

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak. Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak.

Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Apartman görevlilerine de işini resmi olarak belgelemesi durumunda 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma yardımı ödemesi yapılacak. Konutları hasar gördüğü tespit edilen herkes barınma desteğinden yararlanacak. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması durumunda afetzedenin ikametgâhı teyit edilerek ödemeler yapılacak.