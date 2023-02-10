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Adıyaman SON DAKİKA | 10 Şubat Adıyaman ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

Adıyaman, merkezüssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki depremle sarsıldı. 4. günde enkazdaki arama ve kurtarma çalışmaları umutla devam ederken bölgedeki çetin kış şartları hem depremzedeleri hem de ekipleri olumsuz etkiliyor. AFAD'ın sık sık ölü ve yaralı sayısını güncellediği Adıyaman'da son durum merak ediliyor. Peki 10 Şubat Adıyaman ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Adıyaman son veriler ve son dakika haberleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 11:25 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 07:28
Adıyaman SON DAKİKA | 10 Şubat Adıyaman ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

ADIYAMAN SON DAKİKA | Adıyaman, saat 04.17'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te, bu kez merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 20 ilde hissedilen ve 10 kentte yıkıcı hasar bırakan depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlarken bir yandan da ölü ve yaralı sayıları gelmeye başladı. Depremin 5. günü olan 10 Şubat Cuma günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. İşte Adıyaman'da ölü ve yaralı sayısı ile son durum...

10 ŞUBAT ADIYAMAN ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde ölü sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Depremde 72 bin 879 kişi yaralandı. Ancak AFAD, ölü ve yaralı sayılarını il il değil toplu halde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin 2. günü olan 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, illere göre vefat sayılarını açıklamıştı. Buna göre, Adıyaman'da 7 Şubat günü yaralı sayısı 400, ölü sayısı ise 720 olarak belirtilmişti.

ADIYAMAN SON DURUM

ENKAZ ALTINDA 71 SAAT

Adıyaman merkeze bağlı Turgut Reis Mahallesi Sakarya caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Muhammet İlkbey Aras (29) AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrası enkaz altından 71 saat sonra sağ olarak yaralı halde çıkarıldı. Tekbir ve alkışlarla ambulansa bindirilen Aras, hızlıca hastaneye sevk edildi.

ANNE VE İKİ KIZI 72. SAATTE HAYATA TUTUNDU

Adıyaman'ın Sakarya Caddesi'ndeki Demir Apartmanı'nda enkaz altında kalan Ayşe Atçeken ve kızları Emine ile Feyza, 66 saat sonra Karabük UMKE ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından kadın ve kızları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

65. SAATTE BÜTÜN AİLE KURTARILDI

Adıyaman Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında, deprem sonrası bir aileden 4 kişi, 65 saatin ardından enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Çalışkan Apartmanı'nın enkazından 69 saat sonra iki kişiye canlı ulaşıldı. Arama kurtarma köpeği ve dinleme cihazıyla baba ve kızının yeri tespit edildi. İspanya'dan gelen 25 kişilik arama kurtarma ekibi, 6 saatlik bir çalışmanın ardından Afganistan vatandaşı olan Henna Muhammedi (21) ve babası Murat Muhammedi'ye (45) ulaştı. Sağ salim bir şekilde çıkarılan ve sağlık durumları iyi olan baba ve kızı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Baba ve kızı kurtaran İspanyol ekip, sevinçten birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaşırken vatandaşlar tarafından alkışlandı.

YÜREK BURKAN SORU

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından Giresun'dan bölgeye giden arama kurtarma ekipleri tarafından Adıyaman'da enkaz altında kalan 8 yaşındaki Nisa kurtarıldı. Göçük altından 64 saat sonra kurtarılan Nisa'nın enkaz altından çıktıktan sonra kendisini kurtaran Giresun Belediyesi itfaiye personeline; "Artık gözümü açabilir miyim?" demesi hüznün ve sevincin bir arada yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Nisa'nın kurtarılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda; "Adıyaman'da enkazın altından çıkarıldıktan sonra 'Abi gözümü açayım mı?' dedi, 8 yaşındaki Nisa kızımız. Sen gözünü hep umutla aç canım benim. İlaç gibi geldin bize. Ekiplerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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