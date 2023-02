Kahramanmaraş'ta 7,4 şiddetindeki depremin bilançosu her geçen dakika ağırlaşırken 10 ilde yıkıcı hasara neden olan sarsıntının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 ilde 76 kişinin hayatını kaybettiği ve 440 kişinin yaralandığını duyuran AFAD, tüm il AFAD müdürlüklerinin bölgeye yardım konusunda teyakkuzda olduğunu bildirdi. 4. seviye yardım çağrısının verildiği doğal afetin ardından uluslararası yardımlar da yola çıkarken Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler hangileri? - Deprem bölgesine hangi ülkeler yardım gönderdi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE'YE YARDIM GÖNDEREN ÜLKELER HANGİLERİ?

Türkiye'nin yardım çağrısına ilk cevap kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'ın yanı sıra ABD de jet bir hamleyle Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Azerbaycan, Yunanistan, İsrail, ABD, Rusya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda, Meksika, Fransa, Almanya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, İsviçre, İspanya, Sırbistan, Meksika ve aşağıda yer alan ülkeler deprem sonrası Türkiye'ye yardım gönderildiğini açıkladı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

Yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal etmektedir." denildi.

ABD

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." denildi.

ABD, arama ve kurtarma çabalarını destekleyecek ekipler de dahil olmak üzere Türkiye'ye acil yardım gönderiyor. Kaliforniya'da 100'e yakın Los Angeles County itfaiyecisi ve yapı mühendisi ile birlikte özel eğitimli altı köpek Türkiye'ye gönderildi.

ÇİN

Çin Acil Durum Bakanlığına bağlı, arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik Çin ekibi kurtarma ekipmanları ve malzemeleriyle yola çıktı.

RUSYA

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait 4 uçakla deprem bölgesine gönderilen ekiplerde toplam 100 kurtarma uzmanı, 7 kinoloji grubu ve çok sayıda tıbbi malzeme olduğu açıklandı. Kurenkov, deprem bölgesine sahra hastanesi kurulacağını ve 40 sağlık uzmanının depremzedelere tıbbi destek vereceğini söyledi.

GÜNEY KORE

60 kişilik bir arama kurtarma ekibi ve tıbbi malzeme gönderilecek. Hükümet ayrıca ilk etapta 5 milyon dolarlık insani yardım sağlandığını ve Gyeonggi eyalet hükümetinin de ayrıca 1 milyon dolarlık insani yardım sağlamayı planladığını açıkladı

İSRAİL

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kalbimiz ve dualarımız Türk halkının yanında" ifadeleri kullandı.

Açıklamada, "Bugün sabaha karşı yaşanan deprem sonrasında kalbimiz ve dualarımız Türk halkının yanında. Hayatını kaybedenlerin sevenlerine ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

PAKİSTAN

Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi'deki Chakala Hava Üssü'nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağı yola çıktı.

HİNDİSTAN

Doğal Afet Müdahale Gücü'nden 100 personelinin yanı sıra, köpekli ekipler ve ekipmanlar yolda. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitimli doktorlar, sağlık görevlileri ve temel ilaçlardan oluşan sağlık ekiplerinin de yola çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

İSVİÇRE

İsviçre kurtarma köpeği servisi REDOG, 14 köpekle birlikte 22 kişilik profesyonel kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderiyor. Hükümet ayrıca Türkiye'ye ordu afet uzmanları da dahil olmak üzere toplam 80 uzman gönderileceğini açıkladı.

YENİ ZELANDA

Türk Kızılayı'na 632 bin dolar ve Suriye Arap Kızılayı'na 316 bin dolar nakit yardım gönderdiler.

İSPANYA

85 personel ve bir gönüllü itfaiyeci birliği ile iki arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderiliyor.

SIRBİSTAN

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye hareket etti.

MEKSİKA

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

UKRAYNA

Ukrayna'nın, Türkiye'ye gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirten Vladimir Zelenskiy de, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gerekli yardımı yapmaya hazırız" dedi.

FRANSA

Fransa, Türkiye'ye 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter'dan paylaştı.

ALMANYA

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip yola çıktı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç deprem sonrasında taziyelerimi Başkan Erdoğan'a ilettim. Dualarımız bu ciddi doğal afetten etkilenen herkesle birlikte. Hollanda'dan bir arama kurtarma ekibi bugün bölgeye gidecek" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a taziye mektubu gönderdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi´nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan´a, meydana gelen trajik depremde hayatını kaybedenler ve yaşanan yıkım için en derin taziyelerini sunduğu bir mektup gönderdi" denildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan depremin gerçekleştiği ilk gün bölgeye 21 kişilik arama kurtarma ekibi, beş doktor, iki arama kurtarma köpeği ve tıbbi malzemeler gönderdi.

BULGARİSTAN

Bulgaristan'ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

POLONYA

Türkiye'ye tam teçhizatlı 76 itfaiyeci ve sekiz eğitimli köpek gönderiyor.

İSRAİL

İsrail ordusu, yardım sağlamak için 150 mühendis, sağlık personeli ve diğer yardım görevlilerinden oluşan bir arama kurtarma ekibi gönderdi.