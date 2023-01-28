Haberler Haberler BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Bursa TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Bursa TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi

BURSA TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Bursa'da devam ediyor. 28 Ocak'ta Bursa Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli için yapılacak 654 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Bursa TOKİ kura çekiliş sonuçları, Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Bursa çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:10
BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Bursa TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi

BURSA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'de devam ediyor. Bursa'nin Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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BURSA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Büyükorhan 96, Harmancık 150, Keles 140, Orhaneli 268
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