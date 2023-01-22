Haberler Haberler YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Yalova TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yalova kazananlar isim listesi

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Yalova TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yalova kazananlar isim listesi

YALOVA TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Yalova'da devam ediyor. 22 Ocak'ta Yalova Altınova 60, Merkez 740 için yapılacak 800 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Yalova TOKİ kura çekiliş sonuçları, Yalova TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Yalova çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yalova kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:10
YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Yalova TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yalova kazananlar isim listesi

YALOVA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Yalova'da devam ediyor. Yalova'nın Altınova ve Merkez ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Yalova TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yalova kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALOVA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Altınova 60
  • Merkez 740
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