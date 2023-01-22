YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Yalova TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yalova kazananlar isim listesi

YALOVA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Yalova'da devam ediyor. Yalova'nın Altınova ve Merkez ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Yalova TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yalova kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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