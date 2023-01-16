MERSİN TOKİ CANLI İZLE - Anamur, Aydıncık, Mut, Silifke, Merkez, Tarsus, Toroslar TOKİ kura çekilişi | Mersin TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 14 Ocak Cumartesi günü Mersin kurası devam edecek. Anamur, Aydıncık, Mut, Silifke, Merkez, Tarsus ve Toroslar'da yapılacak 5.100 konut çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Mersin TOKİ canlı izle - Anamur, Aydıncık, Mut, Silifke, Merkez, Tarsus, Toroslar TOKİ kura çekilişi | Mersin TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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MERSİN HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Mersin'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 7 ilçede, ilk etapta 5.100 adet yapılacak.

14 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER