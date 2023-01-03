💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 3 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 3 Ocak 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

3 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,73 (Alış) - 18,74 (Satış)

EURO: 19,77 (Alış) - 19,78 (Satış)

STERLİN: 22,27 (Alış) - 22,39 (Satış)

1 DOLAR = 18,74 TL

👉 3 Ocak Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.106,16

Gram altın satış: 1.106,32

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.820,00

Çeyrek altın satış: 1.846,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.628,00

Yarım altın satış: 3.691,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.285,00

Tam altın satış: 7.355,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.454,00

Cumhuriyet altını satış: 7.566,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.493,00

Ata altın satış: 7.552,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Ocak Salı günü saat 12.12 itibarıyla alınmıştır.