Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 28 Aralık Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 28 Aralık Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı sürüyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 75 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 22:10 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 22:10
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 28 Aralık Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 28 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 28 Aralık Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

İşte 28 Aralık Çarşamba 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

28 ARALIK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Aralık Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

28 ARALIK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU

11-28-52-71-77-87 Joker: 12 SüperStar: 69

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💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? (28 Aralık)
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