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AÖL SINAVLARINDA TOPLU KOPYA | Açık Lise sınavları iptal mi oldu, iptal olunca ne olur? - AÖL yeniden yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Açıköğretim Lise sınavlarında kopya çekildiği ortaya çıktı. Sıanvda 60 bin kişinin kopya çektiği tespit edilirken konuya ilişkin resmi makamlardan açıklama gecikmedi. Ülke gündemine oturan bu haberin ardından arama motorlarında Açık Lise sınavı iptal mi oldu, iptal olunca ne olur? - AÖL yeniden yapılacak mı? sorularunun cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 15:30
AÖL SINAVLARINDA TOPLU KOPYA | Açık Lise sınavları iptal mi oldu, iptal olunca ne olur? - AÖL yeniden yapılacak mı?

AÖL SINAVLARINDA TOPLU KOPYA | 9 Aralık-20 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilen Açıkmöğretim Lisesi sınavlarında toğlu kopya iddiası ortalığı karıştırdı. Gözlemciler Komisyonu tarafından fark edilen durumun basında yer almasının ardından AÖL sınavlarına katılım sağlayan adaylar arama motorlarında Açık Lise sınavları iptal mi oldu, iptal olunca ne olur? - AÖL yeniden yapılacak mı? sorularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

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AÇIK LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başladı. 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrencilerin, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacakları bildirildi.

AÖL İPTAL OLUNCA NE OLUR? AÖL YENİDEN YAPILACAK MI?

Açıköğretim Lisesi sınavlarında, kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu kişilere 2 yıl boyunca men cezası verilirken sınava katılım sağlayan diğer kişilerin sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve sınavları iptal edilmeyecek. Yani AÖL'ün 1. Dönem sınavları yeniden yapılmayacak.

AÖL'DEN MEZUN OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

👉Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

👉Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

👉Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

👉Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

👉Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girilmiş olması, gerekir.

2023 1. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında, AÖL sınavlarının 9 Aralık 2022 saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacağı belirtildi.

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