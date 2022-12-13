Haberler Haberler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! 2023 yılında öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! 2023 yılında öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Eğitim ile ilgili birçok konuya parmak basan Mahmut Özer, 2023 yılında yeni öğretmen ataması ile ilgili detayları da paylaştı. Öte yandan, öğrenciye yemek desteği, akran zorbalığı gibi konulara da değinen Özer, "Öğretmen sayısı 1 milyon 250 bin. Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu." ifadelerine yer verdi. Peki, 2023 yılında öğretmen ataması olacak mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 13:50
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! 2023 yılında öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber'de katıldığı programda detaylı açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, merakla beklenen konulara açıklık getirdi. Akran zorbalığı, öğrenciye yemek yardımı, öğretmen ataması gibi konularda önemli açıklamalarda bulunan Özer, 2023 yılında öğretmen ataması olup olmayacağı ile ilgili detayları açıkladı. İşte Bakan Özer'in açıklamaları...

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:

"857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu. Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu bir dönem. 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı. Orta okulda yüzde 95 seviyesine ulaştı. OECD ülkelerine bakın, eğitimdeki okullaşma oranını yüzde 90'ın üzerinde 1950'lerde çıkardı. Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın sadece bilişsel değil bilişsel olmayan becerilerini de artırıyor. Tüm öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini sağlamak durumundasınız. Biz göreve geldiğimiz zaman Türkiye'nin 2782 idi. Bir yılda 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. Bir yılda 6 bin 4 tane anaokulu yaptık.

ÖĞRENCİYE NE KADAR GIDA YARDIMI YAPILIYOR MU?

Durumu olmayan öğrencilere gıda yardımı ile ilgili açıuklama yapan Bakan Özer, "3,5 milyar ders kitabı tüm öğrencilere ücretsiz olarak verildi. Burslar, pansiyonlar ve yardımcı kaynaklar ile ilgili atılımlar... Bu sosyal politikaların hepsi bir araya geldiğinde eğitimdeki okullaşma oranı arttı. Yemeğe ihtiyacı olan öğrenci varsa, okul müdürlerimiz onları belirleyip yardımcı oluyor. Ama bunu istismar etmek gerçeği saptırmaktır. 1,5 milyon öğrenci ücretsiz bu yardımdan faydalanıyor." ifadelerine yer verdi.

MESLEK LİSELERİ YUR DIŞINA İHRACAT YAPIYOR!

Meslek liselerinde sektör temsilcilerini sürece dahil ettik. İstihdam edilebilirliklerini artırıyorlar. Meslek liseleri ilk kez yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Ürettiği ürünü yurt dışına ihraç etmeye başladı.

İkinci en kritik olan hamlemiz Mesleki Eğitim Merkezleri. İstanbul'da bir lisemiz kağıt havluyu Fransa'ya ihraç etti.

OKULLARDA SALGIN VAR MI?

Corona virüsü sonrası okullarda salgın riski olup olmadığı ile ilgili Bakan Özer, "Şu an için herhangi bir risk bulunmuyor." dedi.

AKRAN ZORBALIĞINA NASIL ÖNLEM ALINACAK?

Akran zorbalığı hakkında önemli açıklama geldi. Velilerin büyük önem verdiği konu hakkında Bakan Özer, "Akran zorbalığını disiplin suçu kapsamına aldık." ifadesini kullandı.

2023 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Şu andaki öğretmen sayısı 1 milyon 250 bin. Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. Bakanlık çalışmalarını yapar. Bunun bütçelemesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır. Alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır.

DİĞER
Birlikte yarım asrı devirdiler! Erdal Özyağcılar oyuncu eşine aşkını haykırdı!
Eşi Barış Arduç'la kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama yakalanmışlardı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay gözaltları mosmor paylaştı
Nelsson ile kritik görüşme! Ocak ayında...
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski G.Saraylı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta?
FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? İşte beklenti ve tahminler!
KYK burs, kredi ne kadar oldu 2023?
Çanakkale'de korkutan deprem!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ömer Faruk Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu! Ömer Faruk Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu! 13:45
F.Bahçe'de stoper harekatı! Listede 3 yıldız F.Bahçe'de stoper harekatı! Listede 3 yıldız 13:19
Milli atlet Aras Kaya'da yasaklı madde çıktı Milli atlet Aras Kaya'da yasaklı madde çıktı 13:09
Nelsson ile kritik görüşme! Ocak ayında... Nelsson ile kritik görüşme! Ocak ayında... 12:09
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:44
Trabzonsporlu Bakasetas’a ülkesinden ödül Trabzonsporlu Bakasetas’a ülkesinden ödül 11:43
Daha Eski
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski G.Saraylı... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski G.Saraylı... 11:13
Kartal'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer... Kartal'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer... 10:49
Başakşehir - Toulouse maçı saat kaçta? Başakşehir - Toulouse maçı saat kaçta? 10:41
Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta? 10:38
Kayserispor - Liepaja maçı saat kaçta? Kayserispor - Liepaja maçı saat kaçta? 10:35
Arsenal - Milan maçı saat kaçta? Arsenal - Milan maçı saat kaçta? 10:32