KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kastamonu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kastamonu isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 Aralık Cuma günü Kastamonu kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Kastamonu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Kastamonu isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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KASTAMONU HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

TOKİ Kastamonu konut için Ağlı, Araç, Cide, Çatalzeytin, Devrekani Hanönü, İhsangazi, Merkez, Seydiler, Küre'de kura çekiliyor