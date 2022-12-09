Haberler Haberler KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kastamonu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kastamonu isim listesi

KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kastamonu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kastamonu isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 9 Aralık Cuma günü Kastamonu'da çekiliyor. Peki Kastamonu TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Kastamonu TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 11:01
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kastamonu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kastamonu isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 Aralık Cuma günü Kastamonu kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Kastamonu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Kastamonu isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ KASTAMONU CANLI İZLE

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KASTAMONU HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

TOKİ Kastamonu konut için Ağlı, Araç, Cide, Çatalzeytin, Devrekani Hanönü, İhsangazi, Merkez, Seydiler, Küre'de kura çekiliyor

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