EYT'DE YENİ MÜJDE: SSK VE BAĞ-KUR'LUYA 15 YILDA EMEKLİLİK | Kısmi emeklilik fırsatı geliyor - Kısmi emeklilik nedir, şartları nedir?

EYT'liler için yapılan çalışmalar, yeni yıla yetiştirilmek için tüm hızıyla devam ederken konuya ilişkin son müjdeli haber TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan gelmişti. Emekli olan çalışanlarına kıdem tazminatı ödemekte zorlanan işverenler için Kıdem Tazminatı Kredisi'ni duyuran Akkol'un açıklamalarının ardından bir detay daha ortaya çıktı. EYT'lilerm için yapılan düzenlemelerde Kısmi Emeklilik hakkına da yer verilmesi bekleniyor.

EYT İLE KISMİ EMEKLİLİK YENİDEN GÜNDEMDE

8 Eylül 1999 öncesinde geçerli düzenlemede, SSK'lılarda kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl , erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresiyle emekli olunabilirken Bağ-Kur'lularda ise daha yüksek gün sayısı isteniyordu. Bağ-Kur'lu erkekler 9 bin prim günü, kadınlar ise 7 bin 500 prim gününün ardından olma hakkını elde ediyordu. Ancak 8 Eylül 1999 sonrasında yapılan düzenlemeyle tüm bu şartlara ek olarak kadınlara 58, erkeklere ise 60 yaş sınırı getirildi.

Sigortalı milyonlarca çalışanın 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' kapsamına alınmasına neden olan bu durumun ardından vatnadaşların mağdur olması, hükümeti harekete geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği bilgiye göre prim gün sayıları artık değişmeyecek. Şimdiye kadar bu detaylar üzerinden normal emeklilik hesaplamları yapılırken 8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan kısmi emeklilik hakkı da yeniden gündeme geldi. EYT düzenlemesi ile kısmi emeklilik yolunun da açılması bekleniyor.

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR, ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenleme kapsamında, 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresini dolduran 50 yaş ve üzeri kadınlar ile 55 yaş ve üzeri erkek SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu. Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu.

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 tarihindn sonra kaldırılan tüm hakların geri geleceği beklentisi, kısmi emeklilik hakkını da yeniden gündeme getirdi. EYT ile bu hak tanınırsa, 15 yıl sigortalı erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartı ile EYT'den yararlanabilecek. Erken emeklilik ile SSK'lılar 3600, Bağ-Kur'lular ise 5400 günle kısmi emekli olabilecekler.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

Bakan Bilgin, yaptığı son açıklamada EYT'nin aralık ayı içinde meclise sunulacağının altını çizerek bu yasa ile emekli olacak 1,5 milyon kişinin bulunduğunu belirtti. Rakamların 5 milyondan 8 milyona kadar çıktığının iddia edildiğini ancak bunun doğru bilgi olmadığını belirten Bakan Bilgin şöyle konuştu:

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sabah Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre; EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'te olması ve 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna göre ocak zammından da yararlanacak emeklililerin ilk maaşlarını Şubat ayı itibarıyla alması bekleniyor.

EYT'nin çıkacağı zamana ilişkin de açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım""Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz." dedi.