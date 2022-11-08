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KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 2022 Kanlı ay tutulması İstanbul'dan görülecek mi? - Ay tutulması nedir, neden olur?

2022 yılının ikinci ve son ay tutulması olan kanlı ay tutulması, bu sene içerisinde yaşanacak son gök olayı olması sebebiyle merak ediliyor. Kanlı ay tutulması adı verilen ve bir sonraki 2025 yılında yaşanacak olan gök olayı, 8 Kasım tarihinde görülecek. Peki Ay tutulması saat kaçta? 2022 Kanlı ay tutulması İstanbul'dan görülecek mi? Ay tutulması neden olur, etkileri nelerdir? Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 07:46 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 08:10
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 2022 Kanlı ay tutulması İstanbul'dan görülecek mi? - Ay tutulması nedir, neden olur?

Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan yılın son gök olayı Kanlı Ay Tutulması, önümüzdeki 3 yıl boyunca şahit olunamayacak bir gök olayı olması sebebiyle milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Ayın kızıl renge bürüneceği nadir görülen kanlı ay tutulmasını izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ay tutulması saat kaçta? - 2022 Kanlı ay tutulması İstanbul'dan görülecek mi? | Ay tutulması neden olur, etkileri nelerdir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesi ile oluşacak Kanlı Ay tutulması, 8 Kasım Salı günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

Kuzey Amerika, Pasifik, Avustralya ve Asya'dan izlenebilecek olan tutulma, yılın son gök olayı olacak. Tam tutulma saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

2022 KANLI AY TUTULMASI İSTANBUL'DAN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Gündüz saatine denk gelmesi sebebiyle ülkemizden ve İstanbul'dan görülemeyecek olan kanlı tutulma, Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay Tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay, yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Ay'ın kızıla bürünmesi sebebiyle bu tür tutulmalara Kanlı Ay Tutulması ismi veriliyor.

AY TUTULMASI NEDEN OLUR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki fark, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

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