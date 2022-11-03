KPSS 55-65-75 PUANLA MEMUR ATAMASI | KPSS ön lisans 55, 65, 75 puanla nereye girebilirim? - 55 puanla memur alan yerler

KPSS 55-65-75 PUANLA MEMUR ATAMASI | KPSS Ön Lisans sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM, sonuçları adayların erişimine açtı. Puanlarını gören ve devlet memuru olma hayali kuran adaylar kaç puanla nereye atanıldığını merak ediyor. Peki KPSS ön lisans 55, 65, 75 puanla nereye girebilirim? İşte 55, 65, 75 puanla memur alan yerler...

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KPSS ÖN LİSANS 55, 65, 75 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

KPSS ön lisans sınavında baraj puanı bulunmamakla birlikte başvurulan kurumlar, taban puanlar belirleyip bu puanlara göre alım gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz yılların atama puanları ile hangi bölümlerin kaç puanla aldığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

55,65, 75 PUANLA MEMUR ALAN YERLER

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 55 - 65 - 75 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

KPSS memur atamaları, kurumların ilanlarında belirtilen puan şartı dahilinde yapılıyor. Kimi kurumlarda 50, kimi kurumlarda 60, 70 puan şartı aranıyor.

Birçok belediye 50-55 KPSS taban puanı ile memur alımı gerçekleştiriyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.