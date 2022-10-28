Haberler Haberler CUMA HUTBESİ | 28 Ekim Cuma hutbesi yayınlandı! Cuma hutbesinin konusu ne? Diyanet...

CUMA HUTBESİ | 28 Ekim Cuma hutbesi yayınlandı! Cuma hutbesinin konusu ne? Diyanet...

Diyanet İşleri Başkanlığı, 28 Ekim 2022 Cuma hutbesini yayımladı. Cuma namazı için camilere gidecek olan müminlere okunacak hutbe merak ediliyordu. Arama motorlarından Cuma hutbesinin konusu araştırıyor. Peki, 28 Ekim 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 10:10
CUMA HUTBESİ | 28 Ekim Cuma hutbesi yayınlandı! Cuma hutbesinin konusu ne? Diyanet...

CUMA HUTBESİ KONUSU - Diyanet İşleri Başkanlığı, 28 Ekim Cuma hutbesini resmi internet sitesinden yayınladı. Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, arama motorlarında "Cuma hutbesinin konusu ne?" ve "28 Ekim Cuma hutbesi konusu" gibi cümleleri araştırıyor. 28 Ekim Cuma hutbesinin konusunu araştırıyor. Peki, 28 Ekim Cuma hutbesinin konusu ne? İşte "Aile Olmak: İlahi Lütuf" başlığıyla yayınlanan Cuma hutbesinin detayları...

AİLE OLMAK: İLAHİ LÜTUF

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, bizleri kadın ve erkek olarak yaratmıştır. Sonra da ruhlarımız sekinete ulaşsın, gönüllerimiz inşiraha kavuşsun diye bize aile olmayı bahşetmiştir.
Aile, Cenâb-ı Hakkın lütfettiği eşsiz bir nimettir. Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazinedir. Aile, temiz bir neslin devamını, güvenli bir toplumun inşasını sağlayan en kadim kurumdur. İnancımızın, karakterimizin ve hayat tarzımızın şekillendiği en değerli okuldur. Aile, Allah'ın rahmeti ile korunan, onun bahşettiği çocuklar ile gelişen ve güzelleşen sevgi, huzur ve güven ortamıdır.

Aziz Müminler!

Aile olmak, kadın ve erkeğin meşru nikâhla bir yuva kurmasıdır. İki ömrün bir bütün olması, iki gönlün bir can olmasıdır. Aile olmak, Yüce Rabbimizin "Eşleriniz sizin için bir elbisedir, siz de eşleriniz için birer elbisesiniz" ayetine gönülden bağlanıp tıpkı bir elbise gibi örtücü, koruyucu ve uyumlu olmaktır.
Aile olmak kadar aileyi korumak da önemlidir. Aileyi korumak, eşlerin şefkat, merhamet ve sadakatle birbirlerine bağlanmalarıdır. Her türlü günah ve haramdan birbirlerini korumaları, iffet ve onurlarını muhafaza etmeleridir.
Kıymetli Müslümanlar!
Aile kurumuna yönelik fıtrata aykırı her türlü tahribatın hızla yayıldığı bir çağda yaşıyoruz. Ailenin, insanın özgürlüğünü kısıtladığı, sorumluluk üstlenmeden tek başına yaşamanın daha cazip olduğu fikri özendiriliyor. Hâlbuki aile olmak Yüce Rabbimizin emri, Peygamberimizin sünneti, insan fıtratının bir gereğidir. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır." Allah Resûlü (s.a.s) ise bizleri aile kurmaya şöyle teşvik etmektedir: "Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetime uygun davranmayan benden değildir…"

Değerli Müminler!

Yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkelerine hep birlikte sımsıkı sarılalım. Allah'ın emrine ve fıtratımıza uygun, nezih bir aile hayatı yaşamaya gayret edelim. El ele, gönül gönüle vererek, var gücümüzle aile kurumunu ve değerlerini ayakta tutmak için çaba gösterelim. Unutmayalım ki sağlıklı, güçlü ve huzurlu bir toplum, ancak meşru nikâhla kadın ve erkeğin kurduğu aile ile mümkündür.

Aziz Müslümanlar!

Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi noktasında her birimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu doğrultuda müftülüklerimiz bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerde genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle toplumumuzun bütün fertlerine alanında uzman hocalarımız ve manevi rehberlerimiz tarafından aileye yönelik dini rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından yazılı ve görsel yayınlar marifetiyle aile konusunda toplumumuz nezdinde bilinç ve duyarlılık oluşturulmaya devam edilmektedir. Bu vesileyle Başkanlığımız tarafından aileye yönelik sunulan bu hizmetleri siz değerli kardeşlerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen şu dua ile bitiriyorum: "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle!"

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