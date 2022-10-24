Haberler Haberler SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 17 personel alımı yapacak! 65 bin lira...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 17 personel alımı yapacak! 65 bin lira...

Sağlık Bakanlığı 17 personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 11 farklı branşta gerçekleşecek alımlarda belirlenen aylık brüt sözleşme ücreti tavanı 65.109,80 lira. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Hangi branşlarda alım yapılacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 17:30
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 17 personel alımı yapacak! 65 bin lira...

Sağlık Bakanlığı, 17 personel alımı yapacak. 11 farklı branşta yapılacak alımlar ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maaş ve branşlar ile ilgili konular merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Hangi branşlarda alım yapılacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 24 Ekim ile 11 Kasım tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek..

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

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