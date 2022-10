Osmaniye'de korkutan deprem! - Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Düziçi ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Depremde an itibarıyla yaralanma ve can kaybı olmadığını belirten Koca, "Osmaniye Düziçi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

