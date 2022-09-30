GRİP NASIL GEÇER? | Evde gribe ve nezleye iyi gelecek doğal yöntemler nedir? Grip için bitkisel çözümler...

Grip olan birçok kişi, doktora görünmeden önce evde doğal yollarla griple nasıl mücadele edebileceğini araştırmaya devam ediyor. Öksürük, halsizlik, baş ağrısı, ateş, boğaz ağrısı gibi birçok semptomla kendini gösteren gripten hızlıca kurtulmak isteyenler için en doğal ve kesin çözümler haber detaylarında..

GRİBİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

38-39 derece ateş

Baş ağrısı

Genel vücut ağrısı

Uzun süren yorgunluk hissi

Halsizlik

Burun tıkanıklığı/akıntısı

Boğaz ağrısı

Öksürük

GRİBE İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Tavuk çorbası, paça çorbası, mercimek çorbası

Portakal

Greyfurt

Mandalina

Karbonatlı su - gargara

Papatya suyu buharı (burun tıkanıklığı için koklanır)

Limonlu Çay

Zencefil - bal karışımı (öksürük için)

Ekinezya

Kuşburnu

Adaçayı

Kekik Çayı

Okaliptus Çayı

Bal

Soğan

Tarçınlı ılık süt (boğaz ağrısı)

Sarımsak

👉BALKABAĞI

Sonbaharın simgelerinden biri haline gelen balkabağı A, C ve E vitaminlerinden zengin içeriğiyle vücut direncini artırıyor ve hastalıklardan koruyor. Balkabağı içerdiği lutein, zeaksantin karotenoidleri, A vitamini içeriğiyle göz sağlığını geliştiriyor; yüksek lif içeriğiyle kabızlık problemini çözüyor.

👉BALIK

Omega-3, birçok sağlık faydasının yanında bağışıklık sistemini güçlendirici ve depresyonu önleyici etki gösterir. Balık, omega-3 içeriği sayesinde sonbaharda depresyona ve hastalıklara açık olanlar için son derece faydalı bir besindir

👉MANTAR

Mantar düşük kalori ve yüksek protein içerir. Mantar polifenoller, polisakkaritler, ergotionein, glutatyon, selenyum ve C vitamini gibi antioksidan bileşiklerden zengindir. Bu biyoaktif bileşikler, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Bununla birlikte, mantarın içeriğindeki polisakkaritler, prebiyotik görevi görerek bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasına destek sağlar.

👉HÜNNAP

Hünnap iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bu özelliğiyle sonbaharda grip, nezle gibi hastalıklara açık hale gelen vücudunuzun direncini artırır.

👉KIZILCIK

Kızılcık, C, E vitaminleri ve kuersetin içeriğiyle cildi yaşlanmanın etkilerine karşı korur, kalp hastalıkları ve kanserle savaşır.