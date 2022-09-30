GRİP NASIL GEÇER? | Evde gribe ve nezleye iyi gelecek doğal yöntemler nedir? Grip için bitkisel çözümler...

Grip olan birçok kişi, doktora görünmeden önce evde doğal yollarla griple nasıl mücadele edebileceğini araştırmaya devam ediyor. Öksürük, halsizlik, baş ağrısı, ateş, boğaz ağrısı gibi birçok semptomla kendini gösteren gripten hızlıca kurtulmak isteyenler için en doğal ve kesin çözümler haber detaylarında..
GRİBİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- 38-39 derece ateş
- Baş ağrısı
- Genel vücut ağrısı
- Uzun süren yorgunluk hissi
- Halsizlik
- Burun tıkanıklığı/akıntısı
- Boğaz ağrısı
- Öksürük
GRİBE İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?
- Tavuk çorbası, paça çorbası, mercimek çorbası
- Portakal
- Greyfurt
- Mandalina
- Karbonatlı su - gargara
- Papatya suyu buharı (burun tıkanıklığı için koklanır)
- Limonlu Çay
- Zencefil - bal karışımı (öksürük için)
- Ekinezya
- Kuşburnu
- Adaçayı
- Kekik Çayı
- Okaliptus Çayı
- Bal
- Soğan
- Tarçınlı ılık süt (boğaz ağrısı)
- Sarımsak
👉BALKABAĞI
Sonbaharın simgelerinden biri haline gelen balkabağı A, C ve E vitaminlerinden zengin içeriğiyle vücut direncini artırıyor ve hastalıklardan koruyor. Balkabağı içerdiği lutein, zeaksantin karotenoidleri, A vitamini içeriğiyle göz sağlığını geliştiriyor; yüksek lif içeriğiyle kabızlık problemini çözüyor.
👉BALIK
Omega-3, birçok sağlık faydasının yanında bağışıklık sistemini güçlendirici ve depresyonu önleyici etki gösterir. Balık, omega-3 içeriği sayesinde sonbaharda depresyona ve hastalıklara açık olanlar için son derece faydalı bir besindir
👉MANTAR
Mantar düşük kalori ve yüksek protein içerir. Mantar polifenoller, polisakkaritler, ergotionein, glutatyon, selenyum ve C vitamini gibi antioksidan bileşiklerden zengindir. Bu biyoaktif bileşikler, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Bununla birlikte, mantarın içeriğindeki polisakkaritler, prebiyotik görevi görerek bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasına destek sağlar.
👉HÜNNAP
Hünnap iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bu özelliğiyle sonbaharda grip, nezle gibi hastalıklara açık hale gelen vücudunuzun direncini artırır.
👉KIZILCIK
Kızılcık, C, E vitaminleri ve kuersetin içeriğiyle cildi yaşlanmanın etkilerine karşı korur, kalp hastalıkları ve kanserle savaşır.