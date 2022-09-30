Haberler Haberler ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? | İSTANBUL ANKARA İZMİR TOKİ 2022 ARSA BAŞVURU VE ŞARTLAR

ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? | İSTANBUL ANKARA İZMİR TOKİ 2022 ARSA BAŞVURU VE ŞARTLAR

Sosyal Konut Projesi kapsamında ev alımı yanı sıra gereken koşulları sağlayan vatandaşlar, arsa alımı da yapabilecek. Peki, vatandaşlar TOKİ kapsamında nasıl arsa alabilecek? Başvuru nereye ve nasıl yapılacak? Arsa satışı ne zaman başlayacak? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:08 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:06
ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? | İSTANBUL ANKARA İZMİR TOKİ 2022 ARSA BAŞVURU VE ŞARTLAR

TOKİ 2022 - Sosyal Konut Projesi dahilinde 500 bin konut ve 250 bin altyapılı arsa alımına dair merak edilenler vatandaşlarca araştırılıyor... İşte konuya dair aydınlatıcı bilgiler...

ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevrim içi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sona erecek.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

ARSA ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

- T.C. Vatandaşı olmak.
- Yoksul ve dar gelirli olmak,
- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart,
- 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak,
- Başvuru bedeli olarak 500 TL'nin temerküz banka şubesine ödenmesi.

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

TOKİ ARSALARI NEREDE?

Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

TOKİ 2022 ARSA MÜJDESİ Devamını Oku BUNU DA OKU

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