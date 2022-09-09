Haberler Haberler TOKİ SOSYAL KONUT ARSA MÜJDESİ | Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan açıkladı

TOKİ SOSYAL KONUT ARSA MÜJDESİ | Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan açıkladı

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne dair ayrıntılar ve başvurularla ile ilgili detayların açıklanmasına sayılı günler kala, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz" ifadeleri kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 13:30
TOKİ SOSYAL KONUT ARSA MÜJDESİ | Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne dair başvuru ayrıntılarını 13 Eylül'de açıklaması bekleniyor. Bu önemli açıklama öncesi Başkan Erdoğan, konuyla ilgili önemli ifadelerde bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İSTEYEN KENDİ YAPABİLECEK"

"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş "ben kendim yapacağım" diyorsa, onlara da "buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz."

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"ÖZEL KONTENJANLAR OLACAK"

"Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz."

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"YÜKSEK KİRA TALEP EDENLERE DARBE OLACAK"

"Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir."

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