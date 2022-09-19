19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI | Gaziler Günü resimli mesajları, sözleri ve şiirleri WhatsApp - Facebook - Instagram

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI | Sakarya Meydan Muharebesi'nde elde edilen büyük zaferin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurtuluşun simgesi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verildi. 19 Eylül 1923 tarihine gelen bu unvanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmesinin ardından her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak anılmaya ve yurdun dört bir yanında kutlanmaya başlandı. Gaziler Günü'nü en güzel mesajlar, sözler, görseller ve şiirlerle kutlamak isteyen vatandaşlar için 19 Eylül Gaziler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

GAZİLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI

"19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle; "Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz" diyerek büyük mücadeleler veren vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."

Kahraman Askerimizin taşıdığı "GAZİ" ruhu olduğu müddetçe, bütünlüğümüze ve milli birliğimize kast edenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Gaziler Gününüz Kutlu Olsun.

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"Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu."

Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.

Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.

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Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…

"Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de "yaşarken alınabilecek en yüce paye" olarak gördüğümüz; başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum..."

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Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz.

Başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele gazilerimize ve terörle mücadele gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

GAZİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

GAZİLERİN GÖZYAŞI (İsmail Sağır)

Özgürce yaşadığımız bu topraklarda,

Şehidin kanı, gazinin gözyaşı var.

Üstümüzde dalgalanan al bayrakta,

Şehidin kanı, gazinin gözyaşı var.

Dedem Çanakkale'de, babam Kıbrıs'ta,

Ağabeyim vatan bekler sınırda,

Kollar, bacaklar verdiler bu yurda,

Her bedende gazinin gözyaşı var.

Gazilerden öğrendik savaş destanlarını,

Doğunun, batının zafer meydanlarını,

Kutlayalım içtenlikle, "Gazi Haftalarını"

Çünkü onlara, özgürlük borcumuz var.

GAZİ KEMAL'İN ASKERLERİ (Osman Öcal)

Onların her biri Kınalı Hasan

Çanakkale'de her biri bir destan

Yaratan ölümsüz adsız kahraman

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Onlar Koca Seyit onlar bir vatan

Onlar bir bayrak gökte dalgalanan

Her biri bir yıldız semayı tutan

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Onlar bir çağlayan onlar bir pınar

Onlar bir Sakarya bir Dumlupınar

Onlar Kocatepe yıkılmaz hisar

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Kimi Girne'yi düşürmeyen bir direk

Kimi Magusa'da atan bir yürek

Hepisinde mangal gibi bir yürek

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Kimisi memurdu kimisi çiftçi

Kimisi askerdi kimisi işçi

Kimi mühendisti kimisi dişçi

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Kiminin arkada kalmış balası

Kiminin elinde düğün kınası

Kimisini bekâr salmış anası

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Kimisi rütbeli kimi rütbesiz

Dağ bayır ova her yer onlara düz

Kiminin yatağı kar kiminin buz

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Onlar vatan namus için bir nefer

'Ya şehit ya gazi' diyen bu sefer

Onlar için şehit olmak bir zafer

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Vatan sevdasıyla cepheye koşan

Kurşunla yoğrulup mayınla pişen

Ulu çınar gibi devrilip düşen

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Kimi şehit oldu toprağa döndü

Kimi daldan kopan yaprağa döndü

Kiminin yuvası ocağı söndü

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Kimi bacağından kimi gözünden

Olmuş pkk yla çarpışmanın yüzünden

Hepsi sever vatanını özünden

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Hilalin yerine koyarlar haçı

Bazı kavramların boşalır içi

Şehidin gazinin nedir ki suçu

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Şehidine öldü gitti denilir

Gaziye ne önem ne değer verilir

Anaları kapılardan çevrilir

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

Geride kalan yakınıyor halinden

İstiyor ki millet tutsun elinden

'Vatan sağ olsun'düşürmüyor dilinden

Onlar Gazi Kemal'in askerleri!

GAZİ (Halide Nusret Zorlutuna)

Türk çocuğu, İyice bak ve tanı;

İstiklal güneşi bu baştan doğdu.

Salgından kurtardı güzel vatanı,

Bütün düşmanları yurdumdan kovdu.

Türk kızıl Yüksel de göklere kadar,

Altın yıldızlardan işle bir çelenk,

Aşın bahçesinden çiçekler kopar,

Gazi'nin önüne ser, ışık ve renk.

Türk oğlu, rüzgarlar olsun sana at,

Doğudan batıya müjdeler taşı.

Gazi'yi gönlünün içinde yaşat,

De ki: Zafer olsun onun yoldaşı.

Cihan tarihini süsledi adı,

Ey büyük milletim, övün ve sevin.

Bir benzeri daha yaratılmadı,

Dünyada bir tane, senin Kemal'in.

GAZİLERİMİZE (Rıfkı Kaymaz)

Vatan aşkı yüreğinde,

Dalgalanmış, bayrak olmuş.

Dile gelmiş, dağlar, taşlar,

İnancınla hayat bulmuş.

Çıktın yola, haykırarak:

"Vatan için aksın kanım,

Ya şehitlik, ya gazilik,

Bu yurt; benim canım, kanım."

Düşmanlara karşı durdun,

İman dolu göğsün ile.

Güzel vatan, şanlı bayrak,

Senin ile gelir dile.

Güzel yurdum senden bize,

Ne değerli hediyedir.

Sana sonsuz minnettarlık,

Hepimizin gönlündedir.

Şanlı gazi, sana selâm!

Selâm sana ey şüheda!

Vatan için bizlerin de,

Canlarımız olsun feda!

YAŞASIN KAHRAMAN GAZİ (Midayet Kara)

Gücünü alırsın, baş komutan Atandan

Hiç farkın yoktur ki, şehit olup yatandan

Dünya bir olsa da, atamaz bu vatandan

Gönlümüz de yaşasın, o kahraman gazi

Atam babam gitti, sıra bendedir dedin

Sen vatan için, canını kanını verdin

Bu vatana bekçisin sen, savaşa girdin

Gönlümüz de yaşasın, o kahraman gazi

Cepheye gidersin de, arkana bakmadan

Mazlumu korursun da, kalbini kırmadan

Nöbetini tuttun, usanmadan bıkmadan

Gönlümüz de yaşasın, o kahraman gazi

Atanın şanına layık, asker oldun sen

Acep bilir misinki hiç, dönmüyor giden

Milletin gönlün de tutarsın, en büyük yer

Gönlümüz de yaşasın, o kahraman gazi

Der Midayet te yazarım, senin destanın

Düşmanlarla karşılaştığın, hep o anın

Geri durmak bilemezsin, dökersin kanın

Gönüller de yaşasın, o kahraman gazi