MERKÜR RETROSU NE ZAMAN? Merkür retrosu nedir? Terazi burcunda merkür retrosu ve neptünyen dolunay buluşuyor!

öğlen saatlerinde ise Balık burcunda Neptün etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay bize balık sembolizminin etkilerini hissettirecek. Biraz daha kabuğumuza çekilmek isteyeceğimiz, içimize döneceğimiz, duygusallığın had safhada olduğu zamanlar geçirebiliriz. Spiritüel ve mistik konulara daha fazla ilgi gösterebiliriz. Öz şifa için oldukça uygun bir zaman. Aynı zamanda sudan gelebilecek tehlikelere, zehirlenmelere, bağımlılıklara, aldanma ve aldatmalara dikkat. Gerçekleri görmekte zorlanabiliriz, yanıltıcı insanlara karşı temkinli olunmalı. Kurban rolüne girmeden, gerçeklikten kopmadan, akışta kalarak hareket etmemiz gereken bir dönem.ise ilişkiler, hak, hukuk, adalet alanında dönüşümler getirecek. Retro zamanları yeni başlangıçlar için çok uygun olmasa da, hak edişlere göre yenilikler getirebilir. Bazıları kişisel haritalarına aldıkları etkilere göre yeni bir ilişkiye adım atabilir, bazı mevcut ilişkiler ise sona erebilir. Her ne kadar retro ile gelen metro ile döner desek de, yarım kalan ilişkiler bu dönemde tamamlanabilir. Yaptığımız iyiliklerin de, haksızlıkların da karşımıza çıkacağı zamanlar geldi!

🪐MERKÜR RETROSU NEDİR? MERKÜR RETROSUNDA NELER OLUR?

Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi olarak tanımlanır.

Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çeşitli belirtiler gösterebilir. Bunlar, çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar.

Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması önerilir.

Merkür retrosu, adından da anlaşılacağı üzere, gerilemelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.

Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması göz önünde bulundurulmalıdır.

🪐2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2022 yılında gerçekleşecek retroların etkileri araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosunun tarihleri şöyle:

15 Ocak Merkür Retrosu

11 Mayıs Merkür Retrosu

10 Eylül Merkür Retrosu

30 Aralık Merkür Retrosu

🪐YILIN 3. RETROSU: 11 EYLÜL - 3 EKİM MERKÜR RETROSUNDA NELER OLACAK?

10 Eylül'de Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retrosu, 3 Ekim tarihinde Başak burcunda tamamlanacak. Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da içinize kapanabilirsiniz. Alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

11 Eylül'de Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

Yengeç

Oğlak

İkizler

Yay







🪐30 ARALIK - 19 OCAK MERKÜR RETROSU

2022'nin son retrosu 30 Aralık'ta başlayacak ve 19 Ocak 2023 son bulacak. Bu süreçte bunalmış hissedebilir, 2023'e kasvetli bir ruh hali ile başlayabilirsiniz. Bu dönemde ruhsal bunalımlar, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar gündemde olabilir. Yakınlarınızı alttan almanızda ve daha hoşgörülü davranmanızda fayda var.

30 Aralık'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

Koç

Terazi

🪐MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?