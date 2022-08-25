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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı yapacağını duyurmasının ardından başvuru şartları, kadrolar ve başvuru tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. 2022 Sağlık Bakanlığı 85 Bin Personel Alımı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. İşte kadro ve branş dağılımı, kontenjan bilgileri ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 15:32
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 2022 yılı personel alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru koşulları ne? Branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, sağlık çalışanları için yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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