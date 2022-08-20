Haberler Haberler Spor kulüplerinden Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajları

Spor kulüplerinden Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajları

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve 2 gazetecinin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaşamını yaşama gözlerini yumdu. Spor kulüpleri de yaşanan bu elim kazayla ilgili hayatını kaybeden vatandaşlarımız adına taziye, yaralanan vatandaşlarımızla ilgili de şifa temennilerinin yer aldığı mesajları yayınladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:52 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:09
Spor kulüplerinden Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajları

Gaziantep Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaşanan elim kaza sonrası spor kulüpleri de duyarsız kalmayarak hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için de acil şifa mesajları paylaştı.

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