Spor kulüplerinden Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajları

Gaziantep Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaşanan elim kaza sonrası spor kulüpleri de duyarsız kalmayarak hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için de acil şifa mesajları paylaştı.

Gaziantep Nizip otoyolunda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/tPwDrjPwxm — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2022

Gaziantep'te meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/pNDEPntvDX — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 20, 2022

#Gaziantep'te yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/5ypLWTUUb6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2022

Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/gEkgGS2UAw — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 20, 2022

TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/H9CassDWIM — Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 20, 2022

Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.



Geçmiş olsun #Gaziantep pic.twitter.com/visnouVOkk — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 20, 2022

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerine, basın mensuplarına ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/gcOf1WBAhq — Boluspor (@Boluspor) August 20, 2022