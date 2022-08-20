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AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. AÖF yaz okulu sınavına giren adaylar, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranını ve AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılacağını sorguluyor. İşte AÖF sonuç ekranına dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:00
AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

'AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır, sonuç sorgulama sayfasına nasıl giriş yapılır?' soruları gündemde yerini aldı, binlerce öğrenci AÖF sınav sonucunu öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte AÖF 2022 yaz okulu sınav sonuçlarına dair merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Ağustos 2022'de yapılan AÖF yaz okulu sınavının geride kalmasının ardından, sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl AÖF yaz okulu sınavları 4 Eylül 2021 tarihinde tamamlanmıştı ve sınav sonuçları da 14 Eylül'de erişime açılmıştı.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki sınav sonuçlarının 23 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

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