Haberler Haberler YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI | Üniversite yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? - 2022 ÖSYM AİS

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI | Üniversite yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? - 2022 ÖSYM AİS

YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından ÖSYM sistemine giriş yapacak milyonlarca aday, sonuçların açıklanacağı tarihle birlikte sonuçları nasıl öğreneceğini de araştırmaya devam ediyor. Üniversite tercihi yapan adaylar için YKS tercih sonucu sorgulama ekranına ve ÖSYM tercih sonuçlarına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 15:10
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI | Üniversite yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? - 2022 ÖSYM AİS

YKS 2022 YERLEŞTİRME SONUÇLARI | Üniversite hayali kuran milyonlarca genç için geri sayım devam ederken, hangi üniversitede eğitim alacağını öğrenmek için son çeyreğe giren öğrenciler, 2022 YKS tercih sonuçlarına nasıl bakacaklarını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. İşte ÖSYM yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

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YKS (ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME) TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

YKS 2022 yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.

Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME - 2022 SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 ve elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağından; sonuçlar, daha öncesinde açıklanmış olacaktır.

YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

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