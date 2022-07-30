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EYYAMI BAHUR SICAKLARI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

Yaz mevsimi devam ederken artan sıcaklıklar yurdun dört yanında etkisini göstermeye devam ediyor ve halk arasında cehennem sıcağı olarak da adlandırılan eyyam-ı bahur sıcaklıklarının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre kavurucu sıcaklıklar beklenirken; ülke genelinde hava durumunun nasıl olacağı ve sıcaklık artışlarında son durum haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:04 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:10
EYYAMI BAHUR SICAKLARI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

Eyyamı bahur sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği araştırılmaya başladı. Yaz aylarıyla birlikte artan sıcaklıklar sebebiyle vatandaşlar güneş çarpmasına karşı uyarılırken; yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı ve çöl sıcağı olarak da bilinen eyyam-ı bahur sıcaklarına dair merak edilenler haberimizde...

EYYAM-I BAHUR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

"Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak da ifade edilen ve yaz mevsiminin en sıcak günlerini ifade eden eyyam-ı bahur, her yıl Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başında yaşanıyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkıyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Temmuzun sonu ile Ağustos'un ilk günlerinde yaşanan eyyam-ı bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında yaşanıyor.

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EYYAM-I BAHUR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Eyyam-ı bahur Ağustos ayının ilk haftalarına kadar sürse de, ülkemizin bazı bölgelerinde bu sıcaklar Eylül'ün başına kadar devam ediyor. Özellikle karasal iklime sahip olan Ege şehirleri, bu kavurucu sıcağın etkisi altına giriyor.

EYYAM-I BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı
  • Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı
  • Bol su içmeli
  • Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı
  • Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı

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