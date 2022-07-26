PDR (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI | YKS 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday 2021 yılı yerleştirme puanları ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercih listesini hazırlamaya başladı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) puanları ve başarı sıralaması ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 tercihlerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümüne dair merak edilenler...

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZINA GÖRE 2021 YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (PDR) TABAN VE TAVAN PUANLARI:

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