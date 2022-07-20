Haberler Haberler FIFA 23'ten ilk video geldi! İşte FIFA 23 çıkış tarihi ve FIFA 23 Türkiye satış fiyatı

FIFA 23'ten ilk video geldi! İşte FIFA 23 çıkış tarihi ve FIFA 23 Türkiye satış fiyatı

Futbol severlerin her sene büyük merakla beklediği FIFA futbol serisinin son oyunu FIFA 23'ten ilk video geldi. Çıkış tarihi de belli olan FIFA 23'ün Türkiye satış fiyatı ise Türk oyun severleri üzecek...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:09 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:16
FIFA 23'ten ilk video geldi! İşte FIFA 23 çıkış tarihi ve FIFA 23 Türkiye satış fiyatı

Spor oyunları dünyasının en popüler markalarından FIFA serisinin yeni sürümü FIFA 23'ten ilk video yayınlandı.

FIFA 23, 30 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için çıkış yapacak.

Oyunun Türkiye satış fiyatı da belli oldu fakat, bu rakam Türk oyun severleri üzecek...

TÜRK OYUNCULARI KÜSTÜRECEK FİYATLAR

Oyunun PlayStation 5 versiyonu 800 TL'ye ön siparişe sunuldu. 21 Ağustos'tan önce ön sipariş verdiğiniz taktirde FIFA World Cup™ FUT Hero eşya hediyesinin de dahil olacağı Ultimate Edition ise 1000 TL. Xbox'ta standart sürümü 699 TL, Ultimate sürümü ise 899 TL'den satılıyor. PC için ise, FIFA 23'ün standart sürümü Steam'de 699 TL, Ultimate sürümü ise 899 TL'den ön siparişe açıldı.

FIFA İLE SON KEZ

FIFA ile olan anlaşmanın sona ermesi sebebiyle EA Sports, serinin FIFA isimli son oyunu olarak FIFA 23'ü piyasaya sürecek. Bundan sonra serinin yeni oyunu EA Sports FC adıyla satışa sürülecek.

İşte FIFA 23'ün ilk videosu:

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