Haberler Haberler BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NERDE YAPILACAK? | EGM PA BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2022 e-DEVLET

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NERDE YAPILACAK? | EGM PA BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2022 e-DEVLET

Bekçilik Sınavı 2022 giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından, sınava az bir süre kala binlerce bekçi adayı 'Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? Bekçilik sınavı nerede yapılacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 2022 bekçi alımı yazılı sınavına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 09:31
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NERDE YAPILACAK? | EGM PA BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2022 e-DEVLET

Bekçilik sınavı için geri sayım devam ederken, sınava girecek binlerce bekçi adayı da 2022 bekçilik sınavının detaylarını araştırmayı sürdürüyor. Ülke genelinde toplam 3 bin 250 kişinin istihdam edileceği ve bu alımın 700'ünün İstanbul'da yapılacağı bilinirken; bekçilik sınavının ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağına dair merak edilenler ve bekçilik sınavı soru sayısı ile süresine dair detaylar haberimizde...

2022 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00 itibariyle başlayacak.

Yazılı sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

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BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? BEKÇİ ALIMI SINAVI NASIL UYGULANACAK?

Tek oturum halinde yapılacak bekçilik sınavında 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile girecek.

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

2022 BEKÇİLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

  • Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
  • Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
  • Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
  • Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
  • Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
  • Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

2022 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.

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