İSTANBUL İZMİR ANKARA HAVA DURUMU | 11 Haziran hava durumu nasıl? Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı geldi!

Meteoroloji hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle içlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 46 şehirde sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde ise kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu. Peki, 11 Haziran günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağmur ne zaman başlayacak? İşte hava durumunda son gelişmeler...

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

11 Haziran Cumartesi günü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağışların olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

11 Haziran Cumartesi günü Ege Bölgesi'nin güneyi (Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ile Konya ve Karaman çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) rüzgar beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı; 34 kente sarı, 12 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAĞMUR ALARMI!

İstanbul'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı paylaşılırken; İzmir bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da ise öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.