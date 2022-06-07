İL İL KURBAN FİYATLARI 2022 | Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Koyun, keçi, dana, kuzu kurban bedelleri

Bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlığa başlayan vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını da araştırmaya başladı. 2022 Kurban Bayramı'nda kurban keserek ibadetini yerine getirmek isteyenler, 2022 kurbanlıklar ne kadar, kaç para oldu? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar?' sorularının cevabını sorgulamayı sürdürürken; il il kurban fiyatlarına dair merak edilenlere haberimizde...

2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

2022 Kurban Bayramı'nda, kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin TL; küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olması bekleniyor.

Et fiyatlarının, Kurbanlık fiyatlarını da etkileyeceği tahmin edilirken; İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını ifade etti.

İSTANBUL KURBAN FİYATLARI

İstanbul'da küçükbaş hayvanlar, cinsine ve ağırlığına göre 2 bin 800 TL'den başlayıp 4 bin 500 TL'ye kadar çıkıcak. Büyükbaş hayvanlarda da bu rakam 34 bin TL ile 50 bin TL aralığında değişecek.

BURSA KURBAN FİYATLARI

Bursa'da, küçükbaş hayvanlar 2 bin 600 TL ile 4 bin 300 TL aralığında, büyükbaş da 33 bin TL ile 54 bin TL aralığında satılacak.

ANKARA KURBAN FİYATLARI

Ankara'da 2022 Kurban Bayramı için hayvan pazarlarında küçükbaşlar 2 bin 600 TL ile 3 bin 800 TL, büyükbaşlar ise 33 bin TL ile 50 bin TL aralığında satılacak.

İZMİR KURBAN FİYATLARI

İzmir'de büyükbaş hayvanların fiyatı 33 bin TL ile 52 bin TL aralığında, küçükbaş da 2 bin 700 TL'den 3 bin 600 TL'ye değişiklik gösterecek.

ADANA KURBAN FİYATLARI

Adana'daki pazarlarda küçükbaş fiyatları 2.500-3.500 TL, büyükbaş fiyatları ise 33 bin TL - 50 bin TL bandında olacak.

GAZİANTEP KURBAN FİYATLARI

Gaziantep'te bu yıl büyükbaş hayvanlar 32 bin 500 TL'den 51 bin 500 TL'ye kadar çıkacak. Küçükbaş fiyatları ise 2 bin 400 ile 3 bin 200 TL aralığında olacak.

ANTALYA KURBAN FİYATLARI

Antalya'da küçükbaş için 2 bin 700 TL'den 4 bin 100 TL'ye kadar fiyat listesi belirlenirken; büyükbaş için de fiyatlar 32 bin 500 TL'den 52 bin 500 TL'ye kadar çıkacak.

ŞANLIURFA KURBAN FİYATLARI

Şanlıurfa'da küçükbaş 2.400 TL-3.200 TL aralığında, büyükbaşlar 32.500 TL-50.500 TL bandında satılacak.

KONYA KURBAN FİYATLARI

Konya'da bu yıl küçükbaş 2.600 TL-3.500 TL, büyükbaş ise 31.500 TL - 50.500 TL'den satılacak.

KOCAELİ KURBAN FİYATLARI

Kocaeli'de bu yıl küçükbaş hayvanlar 2.700 TL-4.000 TL'ye, büyükbaş hayvanlar da 31.500 TL-50.500 TL'ye satışa çıkacak.

MERSİN KURBAN FİYATLARI

Mersin'de küçükbaş 2.400 TL-3.000 TL, büyükbaş ise 31.500 TL-50.500 TL fiyat aralığında satılacak.

DİYARBAKIR KURBAN FİYATLARI

Diyarbakır'da bu yıl küçükbaş hayvanlar 2.400 TL-3.200 TL aralığında, büyükbaş hayvanlar ise 31.500 TL-50.500 TL bandında alıcıyla buluşacak.

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ, KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?

Kurbanlık almadan önce, kurbanın duruşunun canlı olup olmadığına bakılır. Herhangi bir hastalığının olup olmadığını ağız ve burnundan akan salyadan anlaşılabileceği bu durumda besi hayvanın durumunun iyi olup olmadığına dikkatle bakılmalıdır.

Gebelik durumu olabileceğinden dişi hayvan seçiminden uzak durmak gerekir.

Kurbanlık hayvanın çok zayıf olmaması gerekir. Kurbanlıkların neyle beslendiği çok önemlidir. Ama bunu anlamak çok kolay değil. Çünkü üreticilerin bazıları hayvanları mısır slajı yedirmekte ve bu mısır slajı büyükbaş hayvanların işkembesinde şişkinlik yaratıp kurbanlıkların daha ağır çıkmasını sağlamaktadır.

En önemli noktalardan biri de kurban edilecek bir koyunun bir yaşını doldurmuş olması gerekirken, sığır ve mandanın ise iki yaşını tam doldurmuş olması gerekiyor. Bunu da hayvanın dişlerinden anlamak mümkün. Bazı uzmanlarda büyükbaş hayvanın üç yaşını doldurması gerektiğini ifade ediyor.

Kurban alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da, hayvanın iki gözünün görmesidir. Eğer bir tanesi görmüyorsa kurbanlık olamaz. Ayrıca kurban olabilmesi için kulaklarının da yerinde olması gerekmektedir. Kurbanın kuyruğunun üçte birinin ve boynuzlarının da yerinde olması gerekmektedir.

Kurban edilecek hayvanın ayaklarında bir hastalık bulunmamalı, kurbanlık hayvanı kesileceği yere götürürken mutlaka hayvan kendi ayakları üzerinde gitmesi gerekmektedir.

Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kısaca dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz.

Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da; deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz Cuma gününe denk gelirken; bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ