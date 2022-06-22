DİYANET 2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR? | TDV vekalet yoluyla kurban kesim bedeli kaç TL? İşte kurban kesim bedeli...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısında, kurban ibadetine dair açıklamalar yaptı ve iyiliğin, merhametin paylaşılmasına vesile olan bu ibadetin detaylarını aktardı. Bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin detaylarını da açıkladı. Peki, 2022 yılı kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Yurtiçi ve yurtdışı kurban kesim bedeli kaç para olacak? İşte 2022 vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri...

DİYANET KURBAN VEKALET BEDELİ NE KADAR?

Ali Erbaş, "TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 1800 lira olarak belirledik." diyerek 2022 yılı kurban vekalet bedelini açıkladı.

DİYANET KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR, NASIL ÖDEME YAPILIR?

Diyanet'e kurban vekaleti vermek isteyen vatandaşlar, "tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden online bağış yapabilir ya da mobil bağış uygulamasından kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da TDV kurban programına katılım sağlayabilir.

"AMACIMIZ KARDEŞLİK BAĞIMIZI KUVVETLENDİRMEKTİR"

TDV ile beraber 1993 yılından bu yana aralıksız şekilde büyük bir hassasiyetle vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Erbaş, "Amacımız, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. Kurban etlerini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırarak bayram sevincini ve mutluluğunu daha fazla kardeşimizle paylaşmak, mazlum, mağdur ve muhtaçlarla kardeşlik bağımızı kuvvetlendirmektir." diye konuştu.

"ŞEFFAF BİR HİZMET"

TDV'nin son derece şeffaf şekilde hizmet ürettiğini vurgulayan Erbaş, "Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip etmektedir. Kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vekaletle kurban organizasyonu hizmetlerinin Türkiye'de müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü anlatan Erbaş, Türkiye'nin en ücra köşelerinden dünyanın en uzak ülkelerine kadar iyilikler ve güzelliklerin çoğalması için çalıştıklarını dile getirdi.

"BAYRAM SEVİNCİNE VESİLE OLDUK"

Kurban vekaletlerinde her yıl düzenli artış yaşandığını belirten Erbaş, "Geçen 28 yıllık süreçte başta ülkemiz olmak üzere birçok farklı coğrafyada 3 milyon 391 bin 173 hisse kurban keserek milletimizin iyilik elini milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl ise Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 589 bin 136 hisse kurbanı yurt içinde 403 kesim noktasında ve yurt dışında 77 ülkenin 339 bölgesinde keserek ihtiyaç sahibi insanların bayram sevincine vesile olduk." bilgisini verdi.

"KURBANLARINIZ 25 MİLYONDAN FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞACAK"

Vekaletle kurban kesim hizmeti kapsamında Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara ulaşmak için hazırlıkları büyük bir titizlikle sürdürdüklerinin altını çizen Erbaş, "'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla başlattığımız organizasyonla bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.