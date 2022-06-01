RADAR CEZASI NE KADAR? | 51/2-a trafik cezası nedir, ceza puanı kaç? Radar cezası nasıl ödenir, erken ödeme indirimi ne kadar?

Kara yollarında belirlenen sürücüler için belirlenen hız limitini aşarak trafik kurallarını çiğneyen ve kendisi ile birlikte birçok kişiyi de risk altında bırakan araç sahiplerine uygulanan 51/2-(A,B,C) trafik cezasının ceza puanı ve kaç TL olduğu araştırılmaya başladı. İşte 2022 radar cezasına dair detaylar...

51/2-A TRAFİK CEZASI NEDİR, NEDEN UYGULANIR?

51/2-a cezası, Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesine göre hız sınırı kural ihlali yapanlara uygulanan trafik cezasıdır. Radar cezası olarak da bilinen 51/2-a; sürücünün, kullandığı kara yolunda hız limitini aşması halinde radara girmesi sebebiyle uygulanır.

51/2-A TRAFİK CEZA PUANI KAÇ? RADAR CEZA PUANI KAÇ?

51/2-a cezası, radar cezası olarak da ifade edilmektedir. Hız sınırını geçen sürücülere, para cezasına ek olarak, 10 ehliyet ceza puanı da işlenmektedir.

RADAR CEZASI NE KADAR?

Hız sınırını ihlal eden sürücülere 51/2-a cezası, bir diğer adı ile radar cezasının uygulanır ve bu cezanın bedeli 314 TL'dir. Trafik cezasını tebliğ tarihi itibari ile 15 gün içerisinde ödeyen sürücülere %25 erken ödeme indirimi uygulanmaktadır.

51/2-A TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?

E-devlet sisteminde tüm trafik cezaları görüntülenebilir. Bu nedenle, sürücüler tebligat gelmeden, kredi kartı veya taksitle 51/2-a cezasının ödeyebilir. Trafik Kanununda 51/2-a radar cezasının bedeli 314 TL olarak belirlenmiştir ancak cezayı 15 gün içinde ödeyen tüm sürücülere %25 oranında indirim uygulanmaktadır.

Bu durumda, ceza bedeli 235,5 TL'ye inmektedir. Ayrıca, ceza tutarını taksit ile ödemek isteyenler, vergi dairesine başvurarak ilk taksidi peşin ödeyerek, geriye kalan taksitleri ise 3 taksit şeklinde tamamlayabilir.

Böylece trafik cezası dört taksit ile ödenmiş olur.

RADAR CEZASI NASIL ÖDENİR?

51/2-a radar cezası, "trafik cezalarının ödemek şekli" adlı Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin 164. Maddesindeki gibi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen PTT ve bankalara ödenebilir. Trafik cezasını ödemek isteyenler farklı kurumlar aracılığı ile de işlemlerini tamamlayabilir:

Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri

Vergi Daireleri

Yetkili PTT şubeleri

Yetkili Banka şubeleri

Online İnteraktif Vergi Dairesi

51/2-A TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İtiraz etmek için trafik cezasının tatbik edildiği yere bağlı sulh ceza hakimliklerine müracaat edebilirisiniz. İtiraz için gerekli evraklar:

51/2-a trafik cezasına itiraz sebebini açıklayan belirten dilekçe (Sulh Ceza Hakimliklerine ithafen)

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi,51/2-a trafik cezası fotokopisi

51/2-a trafik cezası tebligatı fotopokisi

Varsa haklı olduğunuzu belirten somut delilinizi gösteren ek belgeler



Cezanın, sürücüye durdurularak yazılması durumunda, 51/2-a trafik idari para cezası karar tutanağı aynı zamanda tebliğ sayıldığından, bir tebligat gönderilmez. Bu durumda sadece ceza tutanağının fotokopisi gereklidir.

Eğer trafik görevlisi, cezayı ehliyetinize yazdıysa; ehliyet fotokopisi; eğer araç plakanıza uygulanmışsa araç sahibinin kimlik fotokopisi yeterli belgelerdendir.