💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto çekilişi merakla bekleniyor. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor.

İşte Süper Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Sayısal Loto'da salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da gerçekleştiriliyor ve milli piyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor.

28 NİSAN PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

1-11-16-18-26-36 28 Nisan Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'nun kazanan numaraları oldu.