ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NEDİR? | Enderun usulü teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Enderun usulü teravih namazının farkı nedir?

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar iftarın ardından teravih namazı kılarak ibadetlerini yerine getiriyor. Birçok vatandaş enderun usulü teravih namazının ne olduğunu ve farkını sorguluyor. İsmini Osmanlı'daki Enderun Mektebi'nden alan Enderun usulü teravih namazına dair merak edilenler haberimizde...

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

İsmini Osmanlı'daki Enderun Mektebi'nden alan Enderun usulü teravih namazı, Osmanlı Sarayı'ndaki Enderun Mektebi'nden çıkan hocaların kıldırdığı namaz olarak bilinmektedir ve nedenle günümüze dek 'Enderun Usulü Teravih Namazı' olarak gelmiştir. Saray'dan günümüze kadar uzanan Enderun Teravih'ini kıldıran ilk kişinin Buhurizade Mustafa Itri Efendi olduğu söylenmektedir.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, FARKI NEDİR?

Enderun Usulü Teravih, iki şekilde kılınmaktadır. Birincisinde imam, müezzinleri makam geçkileri ile yönlendirir, ikincisindeyse makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağlar. Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zamm-ı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak düzenlenir.

Seçilen ayetler, daha çok rahmet ayetleri ve tesbih ayetlerinden oluşur. İlk on günde Ramazan ayına ulaşmaktan duyulan sevincin dile getirildiği ilahiler, ikinci on günde yerini Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz eden ilahilere bırakır. Son on günde ise Ramazan'ın uğurlanmasından duyulan hüzünlü ilahiler okunur.

Enderun Teravih Namazı'nın teravih namazından farkı, her dört rekatı Türk Musiki'nin farklı makamlarında kılınan ve bu makamların ilahilerle süslendiği, müezzinlerin ise makamlar arasında geçişi salavat eşliğinde yaptığı bir Osmanlı Enderun Mektebi geleneği olmasıdır.