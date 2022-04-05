SALMONELLA NEDİR? | Salmonella belirtileri neler, tedavisi var mı? Salmonella hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

İngiltere'de artan Salmonella vakaları nedeniyle, özellikle çocuklara hitap eden Kinder Sürpriz çikolata, üretici firma tarafından toplatıldı. Ülkede konuyla ilgili alarm verildi. Birçok vatandaş 'salmonella nedir, neden olur? Salmonella bulaşıcı mıdır, nasıl tedavi edilir, nasıl bulaşır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte salmonellaya dair merak edilenler...

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türden bir hastalıktır. Hastalığı kapan kişilerde bu hastalık tedavi olmadan geçebilir fakat bazı durumlarda kişilerin şiddetli ishal sebebiyle hastaneye yatırılması gerekebilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NEDİR?

Salmonella belirtileri birçok şekilde kendini gösterir. İşte selmonellanın belirtileri:

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir tüketimi

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temas

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temas

SALMONELLA BULAŞICI MIDIR, NASIL BULAŞIR?

Mikrop vücuda alındıktan 6 ile 12 saat içerisinde salmonella hastalığının belirtileri ortaya çıkıyor. İshal en önemli belirtiyken bunun yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı ve yüksek ateş olabiliyor.

Bakteri, hafif gıda zehirlenmesinden ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara, yani sepsise kadar giden bir grafik çizebiliyor. Hastalık genellikle 4-7 gün sürerken birçok kişi tedaviye gerek kalmadan süreç içinde iyişebiliyor.

SALMONELLA TEDAVİ EDİLİR Mİ, TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın tedavisi, hekim tarafında uygun görülen antibiyotik ve destek tedavisiyle mümkündür. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

İNGİLTERE'DE SALMONELLA ALARMI!

İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir şekilde salmonella bulaştığı bilgisi paylaşıldı. Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de konuya ilişkin açıklama yaparken; 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.