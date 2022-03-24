Etli tirit yemeği nasıl yapılır? Etli tirit yemeğinde hangi malzemeler kullanılır? İşte etli tirit yemeğinin tarifi

Etli tirit yemeği nasıl yapılır? Etli tirit yemeğinin içine hangi malzemeler konulmalı? Google'da son dönemlerde sıkça aratılan etli eirit yemeğinin tarifini haberimizde bulabilirsiniz...

ETLİ TİRİT MALZEMELERİ NELER?

600 gram dana sırt eti, kemikli

2 adet tırnak pide, kızartılmış ve ince ince doğranmış

2 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

6 adet tane karabiber

BİBER SOS İÇİN

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

ETLİ TİRİT NASIL YAPILIR?

Bir tencereye etleri yıkayıp, dana eti, tuz, tane karabiberleri ve üzerini geçinceye kadar su koyup, kapağını kapatıp, kaynatın.

Ara sıra üzerinde biriken keyfini almayı unutmayın. Etler yumuşayıncaya kadar yaklaşık bir saat pişirin.

Etleri ve suyunu süzüp ayırın. Etler soğuyunca kemiklerden etleri didikleyerek alın. Bir kaseye koyun. Süzme yoğurda az et suyu koyup, akıcı bir kıvama getirin.

Bir fırın tepsisine tırnaklı pideyi kuşbaşı doğrayın. Üzerine biraz sıvı yağ döküp, karıştırın.

180 derece ısıtılmış sıcak fırında pideler hafifçe kızarıncaya kadar çok fazla olmayacak şekilde kızartın. Kuruyarak fazla su emeceklerdir.

Pideleri servis tabaklarına porsiyonlayın. Üzerine ayıklanmış etlerden eşitçe bölerek dağıtın ve üzerine de et suyundan serperek dökün. Yoğurdu eşit şekilde yayın.

Üzerine de küçük bir tavada erittiğiniz tereyağını hafif köpürmeye başlayınca ocaktan alıp, kırmızıbiberi koyup, karıştırın ve bir kaşıkla tabaklarda yoğurdun üzerine serpin. Hemen sıcak olarak servis edin.

