Haberler Haberler SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 19 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 19 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 19 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde 2. dokunulmazlık oyununun sahibi merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 19 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 19 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 01:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 19 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 19 Mart Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı 2. dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. 19 Mart'ta yayınlanan ve büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu sonuçla ünlüler takımı eleme konseyinde ikinci kez isim yazmak zorunda kaldı. Haftanın ilk konseyinde eleme adayı olarak Mert Öcal gösterilmişti.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

DİĞER
Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...
Özel haber| Hatay maçında Beşiktaş dünyaları kaçırdı! Kartal'ın golcüleri net pozisyonları atamayınca taraftarlar çıldırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor