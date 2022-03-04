Haberler Haberler Aiyna Morozova iki saat sonra kurtarıldı!

Aiyna Morozova iki saat sonra kurtarıldı!

Ukrayna Yüzme Milli Takımı antrenörü Aiyna Morozova, gönüllü olarak çalıştığı binaya yapılan füze saldırısı sonucu iki saat boyunca kaldığı enkaz altından kurtarıldı. Morozova, "Bildiğim tüm dillerde tanrıya dua ettim. Hareket edemiyor ve ağlıyordum. Diri diri gömülü şekilde öleceğimi düşündüm." yorumunu yaptı." dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 18:18 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 18:18
Aiyna Morozova iki saat sonra kurtarıldı!

Ukrayna Yüzme Milli Takımı antrenörü Aiyna Morozova, gönüllü olarak çalıştığı binaya yapılan füze saldırısı sonucu iki saat boyunca kaldığı enkaz altından kurtarıldı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çığlıklarını duyan bir gönüllü tarafından kurtarıldığını belirten Morozova, "Bu benim ülkem ve kenarda durmaya niyetim yok. Harkiv'deki bölgesel savunma karargahının birinci katında askerlere gönüllü olarak yemek hazırlıyordum. Bir anda bir füze isabet etti. İki saat boyunca enkaz altında kaldım. Bildiğim tüm dillerde tanrıya dua ettim. Hareket edemiyor ve ağlıyordum. Diri diri gömülü şekilde öleceğimi düşündüm." yorumunu yaptı.

Morozova, Ukrayna Yüzme Federasyonuna gönderdiği e-postada ise yaralarını gösteren bir fotoğrafa yer vererek "Hayattayım, kısmen güvendeyim ve çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

DİĞER
3 büyüklerin iç karartan tablosu! Resmen kabusu yaşadılar...
Ukrayna savaşı Rusya'ya pahalıya patladı! En büyük şirketler bile buharlaştı! Kayıp yüzde 99
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor