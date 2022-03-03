Haberler Haberler SURVIVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI? Birleşme Partisi oyununu kazanan isim belli oldu mu?

SURVIVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI? Birleşme Partisi oyununu kazanan isim belli oldu mu?

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Zorlu yarışmada bugün yeni bir oyun oynanacak. Bireysel yarışmaların damga vuracağı oyunu kazanan kişiler Birleşme Partisi'ne katılım bileti alacaklar. Yarışmanın sıkı hayranları Survivor All Star 2022 Birleşme Partisi oyununu kimin kazandığını merak ediyor. Peki, Birleşme partisi oyununu kazanan isim belli oldu mu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 14:41 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 14:45
SURVIVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI? Birleşme Partisi oyununu kazanan isim belli oldu mu?

Survivor'da en iyilerin yarıştığı All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan iletişim oyununun ardından bir zorlu yarış daha bugün yapılacak. Survivor'da yarışmacıların ilk hedefi olan Birleşme Partisi'ne katılma hakkı bu oyun sonunda elde edebilinecek. Peki, Birleşme partisi oyununu kazanan isim belli oldu mu?

SURVIVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU NE ZAMAN? KİM KAZANDI?

Yayınlanan son fragmana göre Survivor All Star 2022 Birleşme Partisi oyunu bugünkü bölümde oynanacak. Yarışmanın kazananları Birleşme Partisi'ne bilet alacak. Henüz yarışmanın galipleri belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Survivor All Star Birleşme Partisi oyunu bu akşam saat 20.00'de TV 8 ekranlarında olacak.

DİĞER
Tahir Kıran’dan G.Saray'a sert sözler! “Takımı sahadan çekmediğime pişmanım”
Adriana Lima'nın son haline bakın! Karnı belirginleşti transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı: 'Hamilelik yakışmış'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor