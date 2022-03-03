İskender füzesi nedir? Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı İskender füzesinin özellikleri neler?

Yaklaşık 10 gündür süren Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hız kesmenden devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya atmış olduğu Vakum bombası gündemi sarsarken, Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattı İskender füzesi gündemde şoke etkisi yarattı. Rusya ile ABD arasında yapılan anlaşma gereği 1987 yılında yasaklanmıştı.

Peki, İskender füzesi nedir? İskender füzesinin özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

İskender füzesi nedir?

Rusya'ın kullandığı İskender füzesi Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. 1987 yılında üretilmesi yasaklanmıştır. Ancak daha sonra Rusya tarafından Ukrayna'ya fırlatılması ile birlikte tekrar gündeme geldi.

İskender Füzesi, Rus yapımı balistik bir füze sistemidir. Daha çok kısa menzilli atışlarda tercih edilmektedir. İskender Füzesi, ilk olarak 2006 yılında üretime sunulmuştur. İskender Füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme gibi özelliklere sahiptir.

İsken füzesi gerçekleri

Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı vardır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme

İskender füzesinin ait olduğu ülke

İskender füzesi, Rus yapımı olup kısa menzilli balistik bir füze sistemidir. İskender füzesi 2006 yılında üretilmeye başlandı. Bu füzenin bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de içinde olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. 415-500 kilometre menzile sahip İskender Füzesi, 6-50 kilometre arası uçuş irtifa ve radara görünmeme özelliklerini de taşıyor.