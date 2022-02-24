Haberler Haberler Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Fedor Smolov'dan "Savaşa hayır!" çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Fedor Smolov'dan "Savaşa hayır!" çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaptığı girişim sonrası Ukraynalı futbolcular ayaklanırken, bunlardan biri de Fedor Smolov oldu. 32 yaşındaki golcü, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:37
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Fedor Smolov'dan "Savaşa hayır!" çağrısı

Dinamo Moskova'da futbol hayatına devam eden Rus golcü Fedor Smolov, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim hakkında bir paylaşımda bulundu.

32 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Savaşa hayır." ifadelerini kullandı.

Smolov'un adı bir ara Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon Dinamo Moskova'da 22 karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet 7 gol atma başarısı gösterdi.

Rusya Milli Takımı'nda kaptanlığa kadar yükselen Smolov, milli formayla 45 maçta 16 gol kaydetti.

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