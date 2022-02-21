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KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI - Kıyı Emniyeti'ne 33 işçi alınacak: İşte başvuru şartları!

KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 33 daimi işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:01
KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI - Kıyı Emniyeti'ne 33 işçi alınacak: İşte başvuru şartları!

KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 33 daimi işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 33 daimi işçi statüsünde personel istihdamına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEKLERDEN OLACAK?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün personel alımı, deniz trafik operatörü, ikinci kaptan, büro personeli ve mühendis istihdamını kapsıyor.

İLANLAR İŞKUR ADRESİNDEN YAYIMLANACAK
İlanlar, İŞKUR'un aşağıdaki adresinden duyurulacak.

👉 İlan adresi için TIKLAYIN

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