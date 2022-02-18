18 Şubat 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM İndirimleri belli oldu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta televizyon sehpası, çok amaçlı dolap, nevresim takımı, televizyon, dekoratif ev ürünleri, beyaz cam ankastre set ve kahvaltı seti dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan örgü malzemeleri kadın müşterileri sevindirecek. Peki BİM'de bu hafta cuma günü neler satılacak? İşte BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 18 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Woon 49" Full HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Antrasit Tv Sehpası, Soley Tek Kişilik Nevresim Seti, Masaüstü Dekoratif Çalar Saat, Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör, Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set, Benante Kaktüs Desenli 11 Parça Kahvaltı Seti, Sıvı Sabunluk, Lüks Peluş Terlik, Kanaviçe Kiti, Chef's Pro Wok Tava 24 cm, Decorev 2'li Dekoratif Fener ve çok daha fazlası uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...





BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, beyaz ankastre seti, züccaciye, tuhafiye, tekstil ürünleri ve oyuncaklar indirimli olarak raflarda yerini alacak.





BİM 18 Şubat 2022 kataloğunun ilk sayfasında; Woon 49″ Full HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.499 TL'den yer alıyor. Ayrıca 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499 TL, Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 559 TL ve Antrasit Tv Sehpası 349 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.





BİM'de bu hafta cuma günü Züccaciye ve mutfak eşyaları kapsamında; Benante 11 Parça Kaktüs Desenli Kahvaltı Seti 99,90 TL, Benante Kaktüs Desenli Dikdörtgen Tabak 17,50 TL, Benante 2'li Kaktüs Desenli Dikdörtgen Tabak 19,90 TL, Benante 4'lü Kaktüs Desenli Çerezlik ve Sosluk 24,90 TL, Benante 2'li Kaktüs Desenli Oval Tabak 34,90 TL, Rakle Kaktüs Desenli Meşrubat Bardağı 6,90 TL,

Chef's Pro Krep Tavası 59,90 TL, Chef's Pro Kaçerol 49,90 TL, Chef's Pro Wok Tava 79,90 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 99,90 TL, Kapaklı Saklama Kutusu 19,90 TL, LAV 3'lü Saklama Kabı 34,90 TL, Çok Amaçlı Mutfak Makası 22,50 TL, Sarımsak Desenli Oval Tepsi 19,90 TL, Paşabahçe 6'lı Kesme Desen Çay Bardağı 44,90 TL, Saklama Kabı 4'lü Set 6,50 TL, Çok Amaçlı Meyvelik 9,90 TL, Sıvı Sabunluk 14,90 TL, Paslanmaz Süzgeç 14,90 TL, gibi fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM 18 Şubat Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta örgü malzemeleri geniş yer kaplıyor. Kaneviçe kiti, tığ işi seti, tığ işi seti, düğme kutusu, Amigurumi, keçe şekller ve şiş kutusu gibi birçok ürün bu cuma BİM'de yerini alacak.





BİM'de bu hafta; Büyük Boy Havlu Etamin Kiti 19,50 TL, Küçük Boy Havlu Etamin Kiti 15,50 TL'den satılacak. Ören Bayan markasıyla dikkat çeken Star Yumak 3'lü 29,90 TL, Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 29,90 TL, Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 34,90 TL, Kaneviçe Seti 39,90 TL, Tığ İşi Seti 39,90 TL, Düğme Kutusu 9,90 TL,

Amigurumi 2'li El Örmesi Kiti 29,90 TL, Amigurumi Seti 39,90 TL, Punch Seti 39,90 TL, İğne Oyası Seti 39,90 TL, Keçe Şekiller 7,90 TL, Metal Kutulu Dikiş Seti 29,90 TL, Şiş Kutusu 3,50 TL, Tığ Kutusu 2,90 TL, Punch Kasnak Seti 2'li 22,50 TL, Örgü Aparat Seti 9,50 TL, Punch 3'lü İğne Seti 29,90 TL, Silikon Saplı 7'li Tığ İnesi 19,90 TL'den satışa sunulacak.





BİM'de bu hafta Ev Tekstili ve Giyim ürünlerinde; Desenli Tek Kişilik Yorgan 139 TL, Soley Tek Kişilik Nevresim Seti 99,90 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 42,50 TL, Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 36,50 TL ve Lüks Peluş Terlik 49,90 TL'den satışa sunulacak.





BİM Aktüel kataloğunda yer alan dekoratif ürünler ise Masaüstü Dekoratif Çalar Saat 59,90 TL ve Decorev Dekoratif Fener 2'li 99,90 TL olarak raflarda yerini alacak.



