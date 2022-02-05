📺Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 2022 All Star 16. bölümü saat kaçta yayınlanacak? İşte yanıtı

TV 8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışmalarından olan Survivor All Star 2022 çok çetin geçiyor. Hem ünlüler takımı hem de gönüllüler takımı, potaya isim yazmamak için dokunulmazlık oyununu kazanmak istiyor. Yayınlanan 16. bölüm fragmanında kırmızı ve mavi takımlardan birçok ismin gerilim yaşadığı görülüyor. Survivor hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

👉SURVIVOR ALL STAR 2022 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?⏰

Survivor'da yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynanacağı 16. bölüm TV 8 ekranlarında bu akşam saat 20.00'de başlayacak.