Haberler Haberler İşte Milyoner'de çıkan soru: Karayip Korsanları filminde Will Turner karakterini canlandıran aktör Yüzüklerin Efendisi filminde hangi karakteri canlandırmıştır?

İşte Milyoner'de çıkan soru: Karayip Korsanları filminde Will Turner karakterini canlandıran aktör Yüzüklerin Efendisi filminde hangi karakteri canlandırmıştır?

Atv'den yayınlanan ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Karayip Korsanları film serisinde Will Turner karakterini canlandıran oyuncu Yüzüklerin Efendisi film serisinde hangi karakteri canlandırmıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte sorunun yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:10
İşte Milyoner'de çıkan soru: Karayip Korsanları filminde Will Turner karakterini canlandıran aktör Yüzüklerin Efendisi filminde hangi karakteri canlandırmıştır?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. 23 Ocak günü yayınlanan yeni bölümde "Karayip Korsanları film serisinde Will Turner karakterini canlandıran oyuncu Yüzüklerin Efendisi film serisinde hangi karakteri canlandırmıştır?" sorusunun yanıtı Milyoner takipçileri tarafından aratılmaya başladı.

"Karayıp Korsanları" film serisinde Will Turner karakterini canlandıran oyuncu "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri canlandırmıştır?

A- Aragorn

B- Gandalf

C- Saruman

D- Legolas

Doğru Yanıt: D - Legolas

Karayip Korsanları serisindeki Will Turner karakterini ve Yüzüklerin Efendisi serisindeki Legolas karakterini oyuncu Orlando Bloom canlandırmıştır.

WILL TURNER

LEGOLAS

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