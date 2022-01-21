Haberler Haberler BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Ocak 2022 yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? 21 Ocak BİM aktüel katalog

BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Ocak 2022 yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? 21 Ocak BİM aktüel katalog

BİM'de 21 Ocak 2022 Cuma günü gelecek ürünler market alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta mutfak aletlerinden online satışa özel dikiş makinesine, örgü malzemelerinden kız ve erkek çocuk oyuncaklarına, polar eşofman takımlarından bere ve boyunluklara kadar pek çok ürün indirimli olarak raflarda yerini alıyor. Peki, BİM katalog bu hafta başka hangi ürünleri satışa sunuyor? İşte BİM 21 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 19:42 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 19:42
BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Ocak 2022 yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? 21 Ocak BİM aktüel katalog

BİM her cuma olduğu gibi bu cuma da birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM bu hafta örgü ürünlerine ağırlık veriyor. Örgü örmeyi seven hanımları sevindiren katalogda yumaklar, örgü setleri, şişler, hassas bıçaklar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 21 Ocak kataloğuna göre, soft yumak, kelebek yumak, eylül yumak ve twist yumak 12,90 TL'den satılıyor. İşte BİM kataloğunun tamamı...

BİM'E NELER GELİYOR?

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 349 TL, Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 79,90 TL, Emaye Saklama Kabı Seti 3'lü 89,90 TL, Paşabahçe Generation Büyük Oval Tabak 33 cm 16,90 TL, Paşabahçe Generation Kase 3000 cc 19,90 TL'den satılıyor. Fakir Buharlı Ütü 299 TL, Alcatel GO 1 Cep Telefonu 1.299 TL'den satılıyor.

Giyim ürünleri bölümünde ise Erkek Polar Eşfoman Takımı 79,90 TL, Erkek Flanel Alt Takım 49,90 TL'den satışa sunuluyor.

İŞTE BİM 21 OCAK CUMA KATALOĞU:






DİĞER
Son dakika: İsmail Kartal'ın İrfan Can ve Mesut Özil'e ne dediğini açıkladı! İşte o sözler...
Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde alkollü ders skandalı! Cinsel istismardan da kaydı çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor