BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Ocak 2022 yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? 21 Ocak BİM aktüel katalog

BİM her cuma olduğu gibi bu cuma da birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM bu hafta örgü ürünlerine ağırlık veriyor. Örgü örmeyi seven hanımları sevindiren katalogda yumaklar, örgü setleri, şişler, hassas bıçaklar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 21 Ocak kataloğuna göre, soft yumak, kelebek yumak, eylül yumak ve twist yumak 12,90 TL'den satılıyor. İşte BİM kataloğunun tamamı...

BİM'E NELER GELİYOR?

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 349 TL, Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 79,90 TL, Emaye Saklama Kabı Seti 3'lü 89,90 TL, Paşabahçe Generation Büyük Oval Tabak 33 cm 16,90 TL, Paşabahçe Generation Kase 3000 cc 19,90 TL'den satılıyor. Fakir Buharlı Ütü 299 TL, Alcatel GO 1 Cep Telefonu 1.299 TL'den satılıyor.

Giyim ürünleri bölümünde ise Erkek Polar Eşfoman Takımı 79,90 TL, Erkek Flanel Alt Takım 49,90 TL'den satışa sunuluyor.

İŞTE BİM 21 OCAK CUMA KATALOĞU:













