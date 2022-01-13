BEDELLİ ASKERLİK | 2022 Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB başvuru sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK - Bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları için tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) celp ve sevk duyurusunda adaylara başvurulara ilişkin sınıflandırma sonuçlarının erişime açılacağı o tarihi de duyurmuş oldu. İşte o tarihler...

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHİ NE ZAMAN?

Sevk Tarihleri

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

Covid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

02-03 Şubat 2022

02-03 Mart 2022

30-31 Mart 2022

11-12 Mayıs 2022

08-09 Haziran 2022

20-21 Temmuz 2022

17-18 Ağustos 2022

14-15 Eylül 2022

12-13 Ekim 2022

09-10 Kasım 2022

07-08 Aralık 2022

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU KOŞULLARI

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.