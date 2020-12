Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namaz saatleri ne? En güzel resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır.

1.Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir, doğrulunur ve tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gider ve doğruluruz. Ardından tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü okunur.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Ardından doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Ardından doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.